Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Bechtle-Investition
|
16.09.2026 10:03:41
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bechtle-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,34 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 220,556 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 35,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 816,50 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 21,84 Prozent.
Insgesamt war Bechtle zuletzt 4,49 Mrd. Euro wert. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Bechtle-Aktie belief sich damals auf 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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