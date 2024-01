TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,461 Bechtle-Papiere. Die gehaltenen Bechtle-Papiere wären am 16.01.2024 200,97 EUR wert, da der Schlussstand 45,05 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 100,97 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 5,68 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag des Bechtle-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at