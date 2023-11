TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 22.11.2018 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 441,176 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 576,47 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 21.11.2023 auf 46,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105,76 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle belief sich zuletzt auf 6,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Papiers fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

