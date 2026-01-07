Bechtle Aktie

Profitable Bechtle-Investition? 07.01.2026 10:03:58

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bechtle gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,69 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288,268 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 44,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 920,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 5,65 Mrd. Euro. Bechtle-Anteile wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
