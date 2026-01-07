TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bechtle gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,69 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288,268 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 44,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 920,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 5,65 Mrd. Euro. Bechtle-Anteile wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at