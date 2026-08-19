TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bechtle-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,64 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,401 Bechtle-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 787,63 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 18.08.2026 auf 35,16 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 21,24 Prozent.

Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,38 Mrd. Euro gelistet. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at