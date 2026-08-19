Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Frühe Investition
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19.08.2026 10:03:37
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,64 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,401 Bechtle-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 787,63 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 18.08.2026 auf 35,16 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 21,24 Prozent.
Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,38 Mrd. Euro gelistet. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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