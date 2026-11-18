Anleger, die vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.11.2021 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bechtle-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,740 Bechtle-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 5 056,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,44 Prozent verringert.

Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,07 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Bechtle-Anteilsschein bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at