Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Rentable Bechtle-Anlage?
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26.08.2026 10:03:29
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Bechtle-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bechtle-Aktie an diesem Tag 60,74 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 164,636 Bechtle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 814,95 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 25.08.2026 auf 35,32 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,85 Prozent.
Der Marktwert von Bechtle betrug jüngst 4,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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