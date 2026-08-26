Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Rentable Bechtle-Anlage? 26.08.2026 10:03:29

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie gebracht.

Das Bechtle-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bechtle-Aktie an diesem Tag 60,74 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 164,636 Bechtle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 814,95 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 25.08.2026 auf 35,32 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,85 Prozent.

Der Marktwert von Bechtle betrug jüngst 4,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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