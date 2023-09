TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Bechtle-Investment eingefahren

Am 20.09.2020 wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 57,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,010 Bechtle-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.09.2023 auf 44,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 634,95 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,65 Prozent.

Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,61 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Bechtle-Papiers wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at