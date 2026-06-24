TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

Das Bechtle-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bechtle-Anteile 36,12 EUR wert. Bei einem Bechtle-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 276,855 Bechtle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 8 543,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,86 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 14,56 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 3,79 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Bechtle-Aktie bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at