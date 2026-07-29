TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bechtle-Anteile bei 57,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,386 Bechtle-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 37,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 644,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,53 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich zuletzt auf 4,07 Mrd. Euro. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Bechtle-Papiers wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at