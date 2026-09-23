Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Bechtle-Anlage 23.09.2026 10:03:49

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bechtle-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Bechtle-Aktie an diesem Tag 63,64 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,571 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 34,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,90 EUR wert. Damit wäre die Investition 45,10 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 4,41 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie ging am 30.03.2000 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der Bechtle-Anteilsschein bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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