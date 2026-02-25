Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Bechtle-Investment? 25.02.2026 10:04:07

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bechtle-Anteile an diesem Tag 34,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, befänden sich nun 2,899 Bechtle-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 93,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Bechtle-Aktie auf 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

mehr Nachrichten