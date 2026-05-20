Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Rentabler Bechtle-Einstieg?
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20.05.2026 10:04:25
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bechtle-Papier an diesem Tag 39,20 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Bechtle-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,551 Bechtle-Aktien. Die gehaltenen Bechtle-Aktien wären am 19.05.2026 77,14 EUR wert, da der Schlussstand 30,24 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,86 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 3,83 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Der erste festgestellte Kurs des Bechtle-Papiers lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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