Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Lukrativer Bechtle-Einstieg? 15.07.2026 10:03:41

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bechtle-Aktien gewesen.

Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 38,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Bechtle-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,506 Bechtle-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 30,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 002,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,98 Prozent.

Der Bechtle-Wert an der Börse wurde auf 3,91 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Bechtle-Anteilsschein bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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