CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Frühe Investition
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20.05.2026 10:04:25
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,82 EUR. Bei einem CANCOM SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,199 CANCOM SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 26,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,05 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,05 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete CANCOM SE eine Marktkapitalisierung von 720,08 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CANCOM SE-Papier bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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