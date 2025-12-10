TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.12.2024 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das CANCOM SE-Papier an diesem Tag bei 24,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 406,174 CANCOM SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (27,45 EUR), wäre das Investment nun 11 149,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,49 Prozent gesteigert.

Insgesamt war CANCOM SE zuletzt 869,82 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Papiers fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at