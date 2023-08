TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in CANCOM SE abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die CANCOM SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,21 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hat, hat nun 9,790 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 235,55 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Anteils am 15.08.2023 auf 24,06 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 135,55 Prozent erhöht.

CANCOM SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 955,47 Mio. Euro gelistet. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des CANCOM SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 6,98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at