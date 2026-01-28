CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|CANCOM SE-Anlage unter der Lupe
|
28.01.2026 10:04:00
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen
CANCOM SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 517,665 CANCOM SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 012,29 EUR, da sich der Wert einer CANCOM SE-Aktie am 27.01.2026 auf 29,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 50,12 Prozent vermehrt.
Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 904,49 Mio. Euro beziffert. CANCOM SE-Papiere wurden am 16.09.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu CANCOM SE
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|28,95
|0,35%
