CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CANCOM SE-Anlage unter der Lupe 28.01.2026 10:04:00

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

CANCOM SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 517,665 CANCOM SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 012,29 EUR, da sich der Wert einer CANCOM SE-Aktie am 27.01.2026 auf 29,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 50,12 Prozent vermehrt.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 904,49 Mio. Euro beziffert. CANCOM SE-Papiere wurden am 16.09.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

mehr Nachrichten

Analysen zu CANCOM SE

mehr Analysen
19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 CANCOM Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 28,95 0,35% CANCOM SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX mit Gewinnen -- DAX zur Wochenmitte etwas schwächer -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich mit überschaubaren Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen leichte Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen