TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

CANCOM SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 517,665 CANCOM SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 012,29 EUR, da sich der Wert einer CANCOM SE-Aktie am 27.01.2026 auf 29,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 50,12 Prozent vermehrt.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 904,49 Mio. Euro beziffert. CANCOM SE-Papiere wurden am 16.09.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at