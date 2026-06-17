CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Rentabler CANCOM SE-Einstieg?
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17.06.2026 10:04:19
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CANCOM SE-Aktie bei 23,33 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,863 CANCOM SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 26,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 120,87 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,09 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 722,85 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CANCOM SE-Papiers auf 6,98 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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