CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Lukrative CANCOM SE-Anlage?
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26.08.2026 10:03:29
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,12 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 414,594 CANCOM SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CANCOM SE-Papiers auf 21,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 893,03 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,07 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 589,91 Mio. Euro. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Der erste festgestellte Kurs des CANCOM SE-Papiers lag damals bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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