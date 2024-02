TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,22 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 292,227 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2024 auf 27,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 129,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,70 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at