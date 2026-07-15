TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in CANCOM SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,98 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investierten, hätten nun 455,011 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 23,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 761,01 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,61 Prozent erhöht.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 661,92 Mio. Euro beziffert. Der CANCOM SE-Börsengang fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at