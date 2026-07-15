CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Profitables CANCOM SE-Investment?
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15.07.2026 10:03:41
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,98 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investierten, hätten nun 455,011 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 23,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 761,01 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,61 Prozent erhöht.
Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 661,92 Mio. Euro beziffert. Der CANCOM SE-Börsengang fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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