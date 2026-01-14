CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable CANCOM SE-Investition? 14.01.2026 10:03:57

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen CANCOM SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,939 CANCOM SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (28,80 EUR), wäre das Investment nun 84,66 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,34 Prozent.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 879,28 Mio. Euro. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Papiers fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

mehr Nachrichten