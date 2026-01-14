CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
Profitable CANCOM SE-Investition?
|
14.01.2026 10:03:57
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,939 CANCOM SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (28,80 EUR), wäre das Investment nun 84,66 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,34 Prozent.
Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 879,28 Mio. Euro. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Papiers fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
