CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Frühes Investment
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22.07.2026 10:04:24
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.07.2025 wurde die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CANCOM SE-Papier bei 26,40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,788 CANCOM SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 23,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,34 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 90,34 EUR, was einer negativen Performance von 9,66 Prozent entspricht.
CANCOM SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 656,38 Mio. Euro gelistet. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Damals wurde der erste Kurs des CANCOM SE-Papiers bei 6,98 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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