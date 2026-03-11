TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33,22 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hat, hat nun 301,023 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 23,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 134,26 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28,66 Prozent vermindert.

CANCOM SE wurde am Markt mit 746,91 Mio. Euro bewertet. Die Erstnotiz der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers lag beim Börsengang bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at