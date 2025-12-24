CANCOM Aktie

Rentable CANCOM SE-Investition? 24.12.2025 10:03:46

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CANCOM SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren CANCOM SE-Anteile an diesem Tag 44,42 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CANCOM SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,512 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 26,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 595,45 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 40,45 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte CANCOM SE einen Börsenwert von 850,91 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
