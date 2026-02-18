CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Rentabler CANCOM SE-Einstieg?
|
18.02.2026 10:04:02
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen
Am 18.02.2021 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie betrug an diesem Tag 54,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 183,655 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (23,50 EUR), wäre das Investment nun 4 315,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,84 Prozent.
Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 709,09 Mio. Euro. Das CANCOM SE-IPO fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
