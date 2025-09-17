CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
CANCOM SE-Investment im Blick 17.09.2025 10:04:17

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CANCOM SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.09.2024 wurden CANCOM SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 359,712 CANCOM SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2025 gerechnet (23,10 EUR), wäre das Investment nun 8 309,35 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,91 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 735,88 Mio. Euro. Die Erstnotiz der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CANCOM SE-Aktie auf 6,98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SEmehr Nachrichten