TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CANCOM SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.09.2024 wurden CANCOM SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 359,712 CANCOM SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2025 gerechnet (23,10 EUR), wäre das Investment nun 8 309,35 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,91 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 735,88 Mio. Euro. Die Erstnotiz der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CANCOM SE-Aktie auf 6,98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at