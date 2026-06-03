CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Hochrechnung
|
03.06.2026 10:03:41
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: Wäre eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Heute vor 3 Jahren wurden CANCOM SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 349,162 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 10 055,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,56 Prozent gesteigert.
Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 801,78 Mio. Euro beziffert. Der CANCOM SE-Börsengang fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers lag beim Börsengang bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
17:59
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.05.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
27.05.26
|TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)