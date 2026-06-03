TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: Wäre eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in CANCOM SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden CANCOM SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 349,162 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 10 055,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,56 Prozent gesteigert.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 801,78 Mio. Euro beziffert. Der CANCOM SE-Börsengang fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers lag beim Börsengang bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at