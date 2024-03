TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingefahren

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 77,70 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 1,287 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 117,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150,58 EUR wert. Mit einer Performance von +50,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 10,74 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at