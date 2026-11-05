TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie Investoren gebracht.

Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 31,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,173 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,52 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 3,06 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at