TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Carl Zeiss Meditec abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carl Zeiss Meditec-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 75,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,319 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.09.2023 116,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,04 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,15 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 8,05 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at