Lohnende Carl Zeiss Meditec-Investition? 29.01.2026 10:03:56

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 27,23 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 367,309 Carl Zeiss Meditec-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.01.2026 auf 28,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 578,51 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 5,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 2,42 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

