Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Rentable Carl Zeiss Meditec-Investition?
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26.03.2026 10:03:29
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,99 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,051 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 25,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 934,42 EUR wert. Mit einer Performance von -6,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 2,21 Mrd. Euro. Carl Zeiss Meditec-Papiere wurden am 22.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Anteils belief sich damals auf 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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