Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Carl Zeiss Meditec-Investition? 26.03.2026 10:03:29

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,99 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,051 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 25,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 934,42 EUR wert. Mit einer Performance von -6,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 2,21 Mrd. Euro. Carl Zeiss Meditec-Papiere wurden am 22.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Anteils belief sich damals auf 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

mehr Analysen
25.03.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
11.03.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 25,28 0,96% Carl Zeiss Meditec AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen