Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Investmentbeispiel 07.05.2026 10:03:46

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 120,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,285 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,26 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 217,56 EUR wert. Mit einer Performance von -78,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 2,31 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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