Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Carl Zeiss Meditec-Investment 27.08.2026 10:03:21

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 87,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 113,714 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 31,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 556,97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,43 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 2,79 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich damals auf 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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