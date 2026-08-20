Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Frühe Investition
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20.08.2026 10:03:27
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet
Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,68 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Carl Zeiss Meditec-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,430 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 755,39 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 24,46 Prozent.
Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Mrd. Euro beziffert. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils auf 34,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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