TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 125,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,797 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 23,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,77 EUR wert. Damit wäre die Investition um 81,23 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at