TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 173,95 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 57,488 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (34,72 EUR), wäre das Investment nun 1 995,98 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 80,04 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at