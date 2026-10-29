Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Carl Zeiss Meditec-Investition 29.10.2026 10:03:33

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 173,95 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 57,488 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (34,72 EUR), wäre das Investment nun 1 995,98 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 80,04 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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23.10.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
23.10.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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