TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Carl Zeiss Meditec-Anteile an diesem Tag 44,08 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 226,860 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 873,87 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 16.09.2026 auf 30,30 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,26 Prozent abgenommen.

Carl Zeiss Meditec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,63 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at