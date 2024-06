TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.06.2021 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Carl Zeiss Meditec-Aktie letztlich bei 149,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,047 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 688,90 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 05.06.2024 auf 84,85 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 43,11 Prozent.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 7,51 Mrd. Euro wert. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at