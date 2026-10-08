Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Performance im Blick
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08.10.2026 10:03:23
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 33,80 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 295,858 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 9 414,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,82 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5,86 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 2,73 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Carl Zeiss Meditec-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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