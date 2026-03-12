Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
12.03.2026 10:03:19
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Carl Zeiss Meditec-Anteile letztlich bei 136,15 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 73,448 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Anteile wären am 11.03.2026 1 762,76 EUR wert, da der Schlussstand 24,00 EUR betrug. Mit einer Performance von -82,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Carl Zeiss Meditec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Papiere fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
