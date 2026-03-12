Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec-Anlage 12.03.2026

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Carl Zeiss Meditec-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Carl Zeiss Meditec-Anteile letztlich bei 136,15 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 73,448 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Anteile wären am 11.03.2026 1 762,76 EUR wert, da der Schlussstand 24,00 EUR betrug. Mit einer Performance von -82,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Carl Zeiss Meditec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Papiere fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

11.03.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Carl Zeiss Meditec AG 23,54 0,17%

