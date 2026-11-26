Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Lohnende Carl Zeiss Meditec-Anlage?
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26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Carl Zeiss Meditec-Anteile an diesem Tag bei 173,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,578 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 25.11.2026 18,34 EUR wert, da der Schlussstand 31,76 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 81,66 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 2,82 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Papiere an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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