TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carl Zeiss Meditec-Aktien verlieren können.

Am 23.01.2020 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 118,80 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,418 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 49,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 416,67 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 58,33 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 4,33 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

