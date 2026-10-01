Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Profitables Carl Zeiss Meditec-Investment?
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01.10.2026 10:03:17
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingebracht
Am 01.10.2021 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 161,95 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,175 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (31,28 EUR), wäre das Investment nun 193,15 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 80,69 Prozent.
Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 2,77 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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