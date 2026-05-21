Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Performance unter der Lupe 21.05.2026 10:03:40

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Carl Zeiss Meditec-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,916 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 25,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,82 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25,18 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 2,21 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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14.05.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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