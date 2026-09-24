TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Carl Zeiss Meditec gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 80,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,235 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 37,90 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 23.09.2026 auf 30,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 62,10 Prozent vermindert.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 2,58 Mrd. Euro beziffert. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at