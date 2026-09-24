Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Hochrechnung
|
24.09.2026 10:03:25
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 80,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,235 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 37,90 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 23.09.2026 auf 30,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 62,10 Prozent vermindert.
Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 2,58 Mrd. Euro beziffert. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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