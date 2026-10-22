Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Carl Zeiss Meditec-Investmentbeispiel 22.10.2026 10:03:22

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 76,42 EUR. Bei einem Carl Zeiss Meditec-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,086 Carl Zeiss Meditec-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 447,79 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 21.10.2026 auf 34,22 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 55,22 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 2,96 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
12:49 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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