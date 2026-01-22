Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Investition
|
22.01.2026 10:03:51
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 22.01.2021 wurde die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 131,10 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,628 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 268,50 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 21.01.2026 auf 35,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,15 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 3,10 Mrd. Euro. Carl Zeiss Meditec-Anteile wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ROUNDUP/Quartal schwach: Carl Zeiss Meditec verabschiedet sich von Jahresziel (dpa-AFX)
|
22.01.26
|KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht (dpa-AFX)