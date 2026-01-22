TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 22.01.2021 wurde die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 131,10 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,628 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 268,50 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 21.01.2026 auf 35,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,15 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 3,10 Mrd. Euro. Carl Zeiss Meditec-Anteile wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at